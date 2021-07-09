В Подмосковье досрочно открыли Афанасьевский мост

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Движение по новому Афанасьевскому мосту через Москву-реку досрочно открыли в подмосковном Воскресенске. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

"Теперь жители Воскресенска добираются домой значительно быстрее - губернатор Андрей Воробьев запустил движение по новому Афанасьевскому мосту через Москву-реку - его сдали на семь месяцев раньше планируемого срока", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, старый мост был построен около 60 лет назад и нуждался в реконструкции. По поручению губернатора работы по строительству нового объекта начались в конце 2019 года в рамках президентского проекта "Безопасные качественные дороги". Благодаря новому дорожному объекту более 40 тыс. жители трех крупных микрорайонов Воскресенска смогут доезжать до центра за 20 минут, а до Новорязанского шоссе - за 25 минут. Кроме того, мост снизит поток транзитного транспорта и обеспечит альтернативный выезд на А -108 "Московское большое кольцо" и Новорязанское шоссе.

"Московская область развивается и благодаря президентским проектам мы открываем достаточно много объектов. Но дорог много не бывает, мостов - тоже. Поэтому я хочу, прежде всего, поблагодарить строителей за сдачу объекта раньше срока и его высокое качество. А также наших жителей и за терпение, и за инициативу, потому что вы не молчали, говорили о важности. Главный критерий - это удобство для человека, безопасность движения, мы этим стараемся заниматься", - привели в пресс-службе слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Как уточнили в пресс-службе, старый мост будет демонтирован.