Более 11 тыс. пенсионеров посетили экскурсии "Активного долголетия" в Подмосковье

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Более 1,2 тыс. экскурсий провели в Московской области с начала года для жителей старшего возраста в рамках проекта "Активное долголетие", всего такие мероприятия посетили более 11 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба комитета по туризму Московской области.

"В рамках туристического проекта участникам клуба "Активное долголетие" доступны пешеходные и автобусные экскурсии, которые проводятся бесплатно или со скидкой. Всего с начала 2021 года для них было проведено более 1,2 тыс. экскурсий, которые посетили более 11 тыс. пенсионеров", - говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, в этом году в экскурсионную программу вошли культурно-выставочный комплекс "Знаменское-Губайлово", Пущинский музей экологии и краеведения, усадьба Троицкое-Кайнарджи, историко-мемориальный музей-заповедник "Подолье", Ногинский музейно-выставочный центр, усадьба Кривякино, усадьбы Дубровицы и Лопасня-Зачатьевское и другие достопримечательности.

По данным комитета, самыми популярными экскурсионными направлениями стали Коломна, Истра, Сергиев Посад, Серпухов, Руза. А наибольшее количество жителей старшего поколения, которые отправлялись на экскурсии в рамках "Активного долголетия", проживает в Химках, Мытищах, Клину и Пушкинском округе.

В материале отмечается, что в настоящее время участниками "Активного долголетия" в Подмосковье являются свыше 62 тыс. жителей старшего поколения.