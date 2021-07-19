Завод "Москокс" в Видном могут закрыть за ряд нарушений в работе

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. "Московский коксогазовый завод" ("Москокс"), расположенный в подмосковном Видном, могут закрыть за ряд нарушений в работе, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Работа Московского коксогазового завода в Видном может быть приостановлена. [Губернатор] Андрей Воробьев обсудил вопросы дальнейшей деятельности предприятия с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой. <...> Только в этом году поступило почти 800 жалоб на работу завода. Люди отмечают, что регулярно чувствуют сильные химические запахи. Проверка Росприроднадзора выявила ряд нарушений в работе "Москокса" - превышены показатели выбросов, неэффективно работают газоочистные установки, наносится вред почве", - говорится в сообщении.

Поясняется, что по итогу проверки был составлен административный материал и направлен в суд для решения вопроса о приостановке деятельности предприятия.

"Мы понимаем, насколько важны в столичном регионе чистота, природа, все, что связано с качеством жизни. В Видном расположено предприятие, которое в последнее время обращает на себя серьезное внимание, мы получаем шквал жалоб на окружающую среду. Мы за экономику, за то, чтобы наши предприятия работали, но при этом они должны соблюдать все нормы и правила, не вредить здоровью, это - в приоритете, и безусловно они должны быть экономически полезными. За последние четыре года это предприятие показывает убыток", добавил губернатор.

Радионова сообщила, что результаты проверки говорят о том, что предприятие умышленно занижает показатели выбросов. "Мы провели проверку. По нашему мнению, предприятие умышленно занижает показатели выбросов. Газоочистные установки работают неэффективно, сброс конденсата воды с превышением вредных веществ загрязняет почву", - написала она на своей странице в социальной сети Instagram.

В пресс-службе губернатора пояснили, что завод был открыт в 1951 году. Здесь производят кокс, коксовый газ, каменноугольную смолу, бензол. Продукция в основном применяется в металлургической промышленности. Технологии, которые использует "Москокс", не соответствуют современным требованиям экологичности.