Около 65 млн деревьев высадят в Подмосковье к 2030 году

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 23 июля. /ТАСС/. Порядка 65 млн деревьев планируется высадить в Московской области к 2030 году в рамках работ по восстановлению лесов. Об этом сообщил журналистам в пятницу зампред правительства Подмосковья - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

"Ежегодно лесовосстановление у нас проводится не менее чем на 2 тыс. га. Наша цель - 65 млн деревьев [посадить] к 2030 году", - сказал Разин.

Он добавил, что с 2018 года в Московской области высадили более 7 млн деревьев.