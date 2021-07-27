Опрос по выбору дворов для благоустройства в Подмосковье начнется на "Доброделе" 28 июля

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Голосование по выбору дворовых территорий для проведения работ по благоустройству в 2022 году начнется 28 июля на подмосковном портале "Добродел", в опросе будут представлены около 6 тыс. дворов. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства благоустройства Подмосковья.

"На портале "Добродел" будет проходить голосование по выбору дворовых территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году, в голосовании примут участие 5 698 дворов", - приводят в сообщении слова министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина.

Голосование начнется 28 июля и продлится до 11 августа.

В пресс-службе пояснили, что ежегодно в Подмосковье благоустраивают не менее 10% дворов от их общего количества. Всего с 2015 по 2020 годы в области привели в порядок более 8,1 тыс. дворов.

"В Московской области мы одни из первых в стране дали жителям возможность голосовать за включение собственных дворов в план комплексного благоустройства. Это важно для наших жителей, потому что они каждый день видят свой двор по пути на работу и возвращаясь с нее, хотят, чтобы он был красивым и безопасным. Наша задача здесь - дать гражданам сделать свой выбор, который напрямую повлияет на будущее благоустройство", - добавил Хайкин.