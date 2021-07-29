Агрегаторы такси в Подмосковье начали отстранять от заказов водителей без QR-кода

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Агрегаторы такси, выполняющие заказы на территории Московской области, начали отстранять от работы водителей, не имеющих QR-кода, который подтверждает прохождение вакцинации от COVID-19 или перенесение заражения инфекцией. Об этом сообщила в четверг пресс-служба областного Минтранса.

"Агрегаторы начали отстранять от заказов водителей, которые не имеют прививки и QR-кода. По результатам проверок отключили от заказов 30 водителей. Согласно постановлению главного санитарного врача Московской области, водители такси относятся к категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации, а компании должны обеспечить 60% вакцинации сотрудников", - приводятся в сообщении слова первого замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анны Кротовой.

В материале поясняется, что с 15 июля агрегаторы такси, работающие на территории Подмосковья, обязаны передавать заказы только тем водителям, которые имеют QR-код. Министерство совместно с областным управлением Роспотребнадзора проводят проверки соблюдения противоэпидемиологических мер таксомоторными компаниями и водителями. Наличие QR-кодов у водителей проверяется на дорогах, а также проверки проходят в таксомоторных компаниях с низким уровнем вакцинации сотрудников.

"Яндекс.Такси" проводит вместе с таксопарками масштабную кампанию по вакцинации водителей. Мы помогли с организацией и профинансировали несколько десятков пунктов вакцинации от COVID-19 в Москве и Московской области. Кроме того, компания финансово поддерживает водителей в случае недомоганий после вакцинации от COVID-19. Спрос на вакцинацию постоянно растет, каждый день партнеры присылают нам тысячи подтверждений о прохождении вакцинации. На этой неделе мы получили требования Минтранса Московской области о недопуске ряда водителей к заказам из-за отсутствия у них подтвержденных документов о вакцинации. В этой связи мы ограничили указанным водителям доступ к заказам - до тех пор, пока они не предоставят необходимые документы", - процитировали в пресс-службе слова директора по развитию бизнеса "Яндекс.Такси" в России Ивана Запольского.

Как рассказал генеральный директор "Ситимобил" Виталий Бедарев, слова которого представлены в материале, для того, чтобы водители прошли вакцинацию, компания организовала выездные пункты. "Мы предоставляем смены без нашей комиссии, проводим розыгрыши призов среди вакцинированных водителей, чтобы поддержать темпы вакцинации. Также мы запустили страховку от поствакционных последствий: если в течение пяти дней после первого или второго компонента водитель почувствует недомогание (озноб, температуру, боль), он получит компенсацию за дни, когда не вышел на линию", - отметил Бедарев.

В пресс-службе добавили, что до 15 июля водителям такси необходимо было сделать прививку первым компонентом или однокомпонентной вакциной от COVID-19, до 15 августа - вторым компонентом. При отсутствии прививки водители такси не могут получать заказы от агрегаторов, а деятельность ИП и юридических лиц может быть приостановлена. За нарушение предусмотрен штраф в размере от 100 до 300 тыс. рублей.