Около 77 тыс. пенсионеров Подмосковья оформили компенсацию за капремонт

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Порядка 77 тыс. пенсионеров Московской области оформили компенсацию по оплате взноса за капитальный ремонт, сообщили во вторник ТАСС в Министерстве соцразвития Подмосковья.

"В Подмосковье дополнительную меру социальной поддержки по оплате взноса за капитальный ремонт получают порядка 77 тыс. пенсионеров",- приводятся в сообщении слова зампреда правительства Московской области Ирины Каклюгиной.

Она рассказала, что пенсионеры, проживающие одиноко или в семье из неработающих пенсионеров в возрасте от 70 лет могут оформить компенсацию на оплату взноса в размере 50%. Те же категории граждан, достигшие 80 лет могут получить 100% компенсации.

"Размер компенсации рассчитывается исходя из стандарта нормативной площади жилого помещения и минимального размера взноса на капремонт. Подать заявление на получение компенсации можно на портале госуслуг в разделе "Компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг",- добавила Каклюгина.