В Подмосковье начали действовать новые стандарты жилой застройки

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Стандарты жилого помещения и комфортности проживания в Московской области начинают действовать в регионе с 8 августа. В документе закреплены требования к проектированию и строительству многоквартирных жилых домов, а также особенности внешнего облика, планировки и благоустройства территории, сообщили ТАСС в пресс-службе Мособлархитектуры.

"Жизнь в Московской области должна быть качественной и комфортной. Именно поэтому мы совместно с экспертами в области архитектуры и градостроительства разработали стандарты качества жилой застройки на территории региона. Документ, который вступает в силу с 8 августа, будет регламентировать все детали строительства нового жилья", - процитировали в комитете министра регионального правительства по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко.

Как сообщается на сайте Мособлархитектуры, в новых стандартах жилой застройки заложены требования к проектированию и строительству многоквартирных жилых домов, учитывающие особенности внешнего облика, планировки и благоустройства территории вблизи дома. Стандарты подразумевают возведение домов со сквозными подъездами и входом с уровня тротуара, пространствами общего пользования для хранения колясок и сезонного инвентаря, запрет на мусоропроводы. Первые этажи в таких зданиях будут нежилыми, а высота их потолков составит не менее 4,2 м. Высота жилого помещения должна составлять не менее 2,65 м. Кроме того, минимальная площадь квартиры по новым стандартам будет 28 кв. м, а в многокомнатных квартирах должно быть предусмотрено два и более санузла.

Как ранее сообщала первый зампред комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья - главный архитектор региона Александра Кузьмина, прежде всего новые стандарты будут регламентировать строительство тех объектов, где будут располагаться компенсационные квартиры для жителей ветхих домов.

"Стандарты качества жилой застройки охватывают весь спектр вопросов строительства новых многоквартирных домов в регионе, гарантируя новоселам - в том числе переселенцам из ветхого и аварийного фонда - что их жилье будет комфортным, безопасным и эстетически привлекательным. Наша задача - обеспечить высокий уровень жилья в Подмосковье, доступный абсолютно всем категориям граждан. На качестве нельзя экономить и свод требований, который мы предъявляем к проектам новостроек в Московский области, предполагает только самые современные решения", - приводит пресс-служба слова Кузьминой.

Как ранее сообщала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова, первые дома, построенные с соблюдением разработанных в Московской области стандартов жилой застройки, будут введены в эксплуатацию через 1,5-2 года.