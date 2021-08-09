Свыше 120 автомобилей для выездов к пациентам на дом передали в медорганизации Подмосковья

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Медицинские организации Московской области получили 126 автомобилей для обслуживания пациентов на дому. В скором времени планируется поставка еще 118 таких машин, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В медицинские организации Московской области поступили 126 автомобилей для обслуживания вызовов пациентов на дому", - говорится в сообщении.

Автотранспорт для работы неотложной службы поликлиник поступил в Солнечногорск, Истру, Ступино и другие подмосковные города. Автомобили приобретены в рамках подмосковной программы модернизации первичного звена здравоохранения региона на 2021-2025 годы.

"Мы видим, какая высокая нагрузка ложится на врачей. Поэтому для неотложной службы наших учреждений продолжаем закупать санитарный транспорт. Это важно, поскольку позволяет специалистам оперативно оказывать медицинскую помощь пациентам на дому. В прошлом году мы поставили 275 автомобилей, в ближайшее время в наши учреждения поступят еще 118 машин", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.