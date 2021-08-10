Более 530 автобусов "Мострансавто" будут перевозить посетителей форума "Армия-2021"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Более 530 автобусов подмосковного предприятия "Мострансавто" будут задействованы в перевозках посетителей Международного военно-технического форума "Армия-2021". Об этом сообщила во вторник пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

"Свыше 530 автобусов "Мострансавто" будут задействованы в подготовке и перевозках организаторов, участников и посетителей VII Международного военно-технического форума "Армия-2021", который состоится в Московской области с 22 по 28 августа. Компания будет бесплатно перевозить пассажиров по специальным маршрутам, согласованным с заказчиком транспортной работы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках форума "Армия-2020" предприятие перевезло более 120 тыс. гостей и участников мероприятия. В этом году "Мострансавто" приступит к обслуживанию форума с 14 августа, до его официального открытия. Максимальный выпуск транспортных средств на маршруты - 110 единиц - будет в субботу, 28 августа. Сотрудников предприятия обеспечат средствами индивидуальной защиты, в салонах автобусов будет проходить регулярная дезинфекция.

"Для обеспечения координации различных звеньев транспортной цепочки с 21 августа начнет работу группа технологического обеспечения. В ее задачи войдут предварительная подготовка и оперативное переключение подвижного состава, диспетчерский контроль за транспортными средствами, мониторинг соблюдения схем маршрутов, интервалов движения", - уточнил гендиректор "Мострансавто" Сергей Смирнов.

VII Международный военно-технический форум "Армия" пройдет с 22 по 28 августа на базе Конгрессно-выставочного центра "Патриот", а также на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино.