Число пассажиров на коммерческих маршрутах в Подмосковье возросло после ввода льгот

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Количество пассажиров на коммерческих маршрутах в Подмосковье, где начали работать льготы и скидки для отдельных категорий граждан и системы лояльности по "Стрелке", за 10 дней выросло на 21%. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале Министерства транспорта Московской области.

"Число пассажиров на коммерческих маршрутах, где заработали льготы и скидки, за 10 дней выросло на 21%. При этом льготные категории граждан стали чаще ездить на коммерческих автобусах из-за бесплатного проезда. Всего на 140 маршрутах за 10 дней совершено более 890 тыс. поездок, в том числе свыше 265 тыс. поездок совершили пассажиры по социальным картам МО и "Стрелке", - говорится в публиации.

Уточняется, что наибольшее число бесплатных поездок и поездок со скидками совершено в городских округах Одинцово - 86,8 тыс., Люберцы - 82,9 тыс., Чехов - 42,5 тыс.

"С 1 августа на более 140 коммерческих маршрутах в Одинцове, Люберцах, Ленинском округе, Наро-Фоминске, Чехове запустили пилотный проект по предоставлению бесплатного проезда для отдельных категорий граждан и системы лояльности по "Стрелке", - заключается в посте.