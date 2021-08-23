В полиции Подмосковья рассказали об основных уловках телефонных мошенников

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Телефонные мошенники, чтобы вынудить жертву перевести им деньги, чаще всего сообщают ей, что кто-то из родственников попал в беду, а также со счета якобы происходят подозрительные списания и еще несколько стандартных фраз, на которые попадаются доверчивые граждане, рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Московской области о тактике работы мошенников.

"При совершении преступлений преступники используют различные поводы, чтобы завладеть информацией или побудить человека самостоятельно передать денежные средства. Типичными фразами, предлогами для осуществления преступлений на территории Подмосковья являются: "ваш родственник либо близкий попал в беду", "ваша организация будет подвергнута проверке определенными органами", классическое, но действенное "с вашего банковского счета происходят операции по списанию", "вам ошибочно переведены деньги", "вы участвуете в акции и выиграли приз", - говорится в сообщении. Иногда мошенники под видом знакомых пишут своим жертвам и просят положить им деньги на телефон, так как якобы не могут дозвониться до жертвы. Также мошенники могут написать о блокировке ящика электронной почты или предложить инвестировать деньги в сомнительное предприятие.

Наиболее используемой схемой мошенников остаются звонки под видом службы безопасности банка или правоохранителя. Обманутые граждане передают им свои личные данные, после чего с их карт списываются деньги.

В полиции подчеркнули, что при сомнительных операциях с картой клиента сотрудники банка не звонят клиенту, а сразу блокируют карту. Чтобы не стать жертвой мошенников, не следует передавать незнакомцам свои гаджеты и сообщать номер карты или пароль "сотрудникам банка" - настоящие банковские служащие никогда не задают таких вопросов. Кроме того, мошенники с помощью специальных программ иногда звонят с подменных номеров, которые идентифицируются как номер банка.

Как отметили в пресс-службе, за первые семь месяцев этого года в Подмосковье значительно выросло число телефонных и интернет-краж и мошенничеств. "На территории Московской области за 7 месяцев 2021 года отмечен значительный рост краж и мошенничеств, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В производстве следственных подразделений, подчиненных ГУ МВД России по Московской области, находятся 8 235 уголовных дел, непосредственно 6 388 возбуждено в этом году", - говорится в сообщении. Среди этих преступлений основной массив составляют хищение денег с банковских карт.