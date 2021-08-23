Гости форума "Армия-2021" в Подмосковье могут пройти вакцинацию от COVID-19

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Посетители Международного военно-технического форума "Армия-2021", который открылся в воскресенье на территории конгрессно-выставочного центра (КВЦ) "Патриот" в Кубинке, смогут в течение всех дней форума сделать прививку от коронавируса. Об этом сообщается в понедельник на сайте Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Важно, чтобы жители и гости Московской области могли быстро и удобно сделать прививку от COVID-19. В течение всех дней форума на месте работает бригада медиков Красногорской больницы №1. Перед вакцинацией будет проведен осмотр пациента и в случае отсутствия противопоказаний сделан укол", - сказала министр здравоохранения области Светлана Стригункова, слова которой приводятся в сообщении.

Отмечается, что сделать прививку могут все граждане РФ. При прохождении процедуры с собой нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Помимо этого, в Подмосковье пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции можно в прививочных пунктах в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, мобильных комплексах, в СНТ и на предприятиях.

Военно-технический форум будет работать до 28 августа.