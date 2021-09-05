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Пандемия COVID-19

Воробьев констатировал снижение выявляемых в течение месяца случаев COVID-19 в Подмосковье

Губернатор Московской области отметил, что большое количество людей в регионе уже сделали прививки от коронавирусной инфекции

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Количество случаев выявления заразившихся коронавирусом в Подмосковье сокращается в течение четырех последних недель. Об этом в воскресенье сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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"У нас падение идет. Уже, не знаю, недели четыре, наверное. Все выглядит благополучно, но так же было весной. <…> Но случилось, то что случилось - дельта-штамм", - сказал Воробьев в интервью телеканалу "Россия-1".

Он отметил, что в Московской области большое количество людей уже сделали прививки от коронавирусной инфекции.

Ранее в пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что полный курс вакцинации от коронавируса в Подмосковье прошли более 3 млн человек.

По информации сайта стопкоронавирус.рф, на утро субботы в области в общей сложности выявлено 424 877 случаев заболевания, 368 776 человек выздоровели, 7 855 умерли.

В Московской области прививку можно сделать в пунктах вакцинации в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, СНТ, на предприятиях.

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Воробьев, Андрей ЮрьевичПандемия COVID-19
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