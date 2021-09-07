Количество поездок на сезонных маршрутах к СНТ выросло в 2,5 раза в Подмосковье

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Более 428 тыс. поездок совершили пассажиры по сезонным маршрутам в Московской области к дачным и садовым товариществам с начала дачного сезона. Количество поездок выросло в 2,5 раза по сравнению с показателями прошлого года, сообщила во вторник пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Сезонные маршруты востребованы у жителей Подмосковья и Москвы. По сравнению с прошлым годом число поездок увеличилось в 2,5 раза. При этом более 72% пассажиров при проезде используют социальные карты Мособласти и Москвы, по которым совершено более 310 тыс. операций. На втором месте по оплате проезда находятся бесконтактные банковские карты - по ним совершено свыше 65 тыс. транзакций", - приводятся в сообщении слова первого замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анны Кротовой.

В материале отмечается, что всего с начала дачного сезона на автобусных маршрутах "Мострансавто" к дачным и садовым товариществам пассажиры совершили более 428 тыс. поездок. Ежегодно в Московской области в дачный период функционируют свыше 40 сезонных маршрутов.

Как напомнили в министерстве, на ряде маршрутов действуют льготы по социальным картам Московской области и Москвы, а также во всех автобусах пассажиры могут оплатить проезд транспортными и бесконтактными банковскими картами.