В Подмосковье отремонтировали свыше 300 отделений "Почты России"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Более 300 отделений "Почты России" отремонтировали в Московской области с начала 2021 года. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе компании.

"В Московской области завершается масштабная программа по ремонтам почтовых отделений. С начала 2021 года в Подмосковье модернизировали 324 отделения "Почты России", еще 22 почтовых офиса приведут в порядок до конца сентября", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что часть находящихся в собственности муниципалитетов помещений отремонтированы за счет местных бюджетов, еще 151 почтовое отделение модернизировала "Почта России". В настоящее время 324 обновленных почтовых офиса в Подмосковье полностью соответствуют всем современным требованиям, а также адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья.

"Наша главная задача - сделать так, чтобы людям было просто, понятно, удобно и комфортно пользоваться услугами почтовой связи, поэтому проект по реновации отделений в Подмосковье - один из самых приоритетных для нас. Такая степень поддержки, которую мы получили от правительства Московской области, - уникальный опыт с точки зрения взаимодействия с региональными органами власти", - приводятся в сообщении слова гендиректора "Почты России" Максима Акимова.

Ремонтная программа почтовых отделений началась в 2021 году после заключения соглашения о взаимодействии, направленного на модернизацию почтовой сети и реновацию отделений связи в регионе. Соглашение заключили губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор "Почты России" Максим Акимов.

Всего на территории Московской области на данный момент работает 1 023 отделения "Почты России", 452 из них сельские.