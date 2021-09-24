Более 10 млн туристов посетили Подмосковье с начала года

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Свыше 10 млн туристов посетили Московскую область с начала года. Самыми популярными городами у туристов стали Коломна, Зарайск, Сергиев Посад, Истра, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Комитета по туризму региона.

"С начала года Московскую область посетили свыше 10,2 млн туристов. Самые популярные места среди отдыхающих в регионе - это Коломна, Зарайск (более 100 тыс. туристов с начала года), Сергиев Посад (свыше 1 млн туристов с начала года), Истра (более 400 тыс. туристов с начала года), парк "Патриот" в Кубинке", - сказали в пресс-службе.

В комитете отметили, что в прошлом году Подмосковье посетило более 11 млн туристов - высоким спросом у жителей России пользовалась санаторно-курортная база региона.