Минтранс Подмосковья предупредил водителей о возможных заморозках

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья призывает водителей быть аккуратными на дорогах и соблюдать дистанцию в связи с прогнозируемыми заморозками в ночные и утренние часы 29 и 30 сентября. Об этом сообщила во вторник пресс-служба министерства.

"В ночные и утренние часы 29 и 30 сентября местами по Московской области ожидаются заморозки до -3...-1 градусов. Также в период с 21 часа 28 сентября до 9 часов утра 29 сентября ожидается туман с видимостью 100-500 м. В регионе объявили "оранжевый" уровень погодной опасности. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает водителей быть особо аккуратными при крутых спусках и подъемах, на мостах и путепроводах, соблюдать дистанцию, заранее тормозить перед пешеходными переходами и не превышать скорость", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пешеходам необходимо переходить проезжую часть только в установленных для перехода местах, не отвлекаться на телефонные разговоры и использовать на одежде светоотражающие элементы.

В министерстве рассказали, что при необходимости на дорогах будет выполнена обработка потенциально опасных участков противогололедными материалами.