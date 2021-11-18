Общественный транспорт Подмосковья прошел подготовку к работе в зимний период

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Более 9,5 тыс. автобусов и свыше 550 электропоездов прошли подготовку к работе в зимний период в Московской области. Об этом в четверг сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"Общественный транспорт Московской области готов к зимнему сезону. Подготовку прошли более 9,5 тыс. автобусов, свыше 550 электропоездов, а также порядка 170 автотранспортных баз и моторвагонных депо, более 500 станций и вокзалов", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что, в частности, была проведена ревизия тормозной системы, рулевого управления и ходовой части автобусов. Кроме того, специалисты проверили глубину протектора и изношенность шин, при необходимости была проведена замена шин на зимние.

"Весь подвижной состав перевозчиков Подмосковья, начиная с самого многочисленного автопарка Мострансавто и заканчивая местными организаторами перевозок, прошел сезонное техническое обслуживание. В поездах и автобусах перевели на зимний режим вентиляционные и климатические установки, подготовлены к зиме механизмы дверей. Специалисты провели диагностику всех систем и оборудования, влияющих на комфорт и безопасность пассажиров. У всех перевозчиков Подмосковья есть необходимые материалы и техника для бесперебойной работы общественного транспорта в зимних условиях. Контроль за содержанием железнодорожной инфраструктуры в зимний сезон осуществляется через мобильное приложение", - приводятся в сообщении слова первого замминистра транспорта региона Анны Кротовой.

В пресс-службе рассказали, что с сотрудниками транспортных компаний, водителями и машинистами также провели инструктажи о работе в сложных погодных условиях.