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Приложение по контролю расписания автобусов планируют запустить в Подмосковье

К его разработке уже приступили, запуск планируется в 2022 году, по словам замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры области Анны Кротовой

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 24 декабря. /ТАСС/. Мобильное приложение для контроля за соблюдением расписания общественного транспорта "Где автобус?" планируется запустить в Подмосковье в 2022 году, сообщила журналистам первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

"Мобильное приложение по контролю расписания "Где мой автобус?" - мы приступили к его разработке. Постоянно есть жалобы людей на то, что человек приходит на остановку, а расписание кто-то сорвал. <...> Человек, приходя на остановку, загрузив это приложение, увидит, какой автобус придет ближайший и какие еще автобусы будут с этой остановки уходить. То есть человек сможет понять, когда ему удобнее сесть в автобус, когда придет следующий, либо в какой момент придет автобус, который непосредственно нужен ему", - сказала Кротова.

Она добавила, что мобильное приложение позволит заменить расписание на остановках.

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Россия
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