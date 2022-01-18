Дополнительные автобусы вышли на маршруты в Подмосковье из-за снегопада

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Порядка 80 автобусов добавили на маршруты 17 муниципалитетов Московской области из-за снегопада, сообщила во вторник пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Общественный транспорт Подмосковья работает в усиленном режиме из-за обильных снегопадов. <... > На маршруты с наибольшим пассажиропотоком добавили 80 автобусов в 17 муниципалитетах, в том числе 3 больших автобуса вышли на маршруты N1225 и N1232 в Люберцах, 3 автобуса добавили на маршруты N305, 470, 904 в Дзержинском, 2 автобуса - на маршрут N46 во Власихе, в Ленинском округе 3 больших автобуса вышли на маршрут N367", - говорится в сообщении.

Также на маршруты в Лобне, Ленинском округе и Домодедове вышли 20 новых больших автобусов.

В пресс-службе отметили, что для оперативного реагирования на остановках с наибольшим пассажиропотоком работают дежурные сотрудники. Соблюдение графика движения транспорта контролируется в онлайн-режиме.

"Из-за снега к вечеру 18 января ожидается ухудшение дорожно-транспортной ситуации в Московском регионе. Минтранс Подмосковья просит отнестись с пониманием к работе дорожных служб и минимизировать поездки на личном транспорте. Если все-таки нужно поехать, то обязательно очистите авто от снега и не паркуйте машины на проезжей части и рядом с остановками общественного транспорта. Это позволит дополнительно не осложнять дорожную ситуацию, избежать заторов и ДТП, а дорожным службам быстрее выполнить работы по уборке проезжей части", - добавили в пресс-службе.