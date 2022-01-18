Около 60 соцобъектов планируется построить в Подмосковье в 2022 году

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Порядка 60 объектов различного социального назначения построят в Московской области в 2022 году, среди них 11 новых детских садов и 21 школа. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Министерства строительного комплекса Подмосковья.

"В планах на 2022 год по государственной программе Московской области "Строительство объектов социальной инфраструктуры" строительство 57 объектов различного социального назначения", - сказали в пресс-службе.

В министерстве рассказали, что в этом году планируется построить 11 новых детских садов на 2,7 тыс. мест - они появятся в Балашихе, Красногорске, Подольске, Мытищах и других городских округах. Также будет построена 21 школа на 11,5 тыс. мест в Щелкове, Балашихе, Красногорске, Лобне и прочих муниципалитетах.

Как отметили в пресс-службе, в рамках развития спорта появятся шесть новых спортивных объектов, среди них бассейн в Химках, стадион в Балашихе, физкультурно-оздоровительные комплексы в Мытищах. Помимо этого, будут построены три центра профилактики "Здоровье Подмосковью", поликлиники в Коломне, Реутове и Домодедове, фельдшерско-акушерские пункты в Чехове и Егорьевске - всего 15 объектов здравоохранения.