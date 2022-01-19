Восемь подмосковных железнодорожных станций отремонтируют в 2022 году

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Ремонтные работы в этом году запланированы на восьми подмосковных железнодорожных станциях. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"ЦППК продолжает ремонт и модернизацию платформ и вокзалов. В 2022 году новый облик получат восемь подмосковных станций. На 2022 год запланирован капитальный ремонт одной платформы на станции Снегири, одной платформы на станции Чехов, одной платформы в Коренево (Казанское направление) и двух платформ в Орехово-Зуево", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что капитальный ремонт включает в себя замену плит перекрытия и фундаментных блоков, ограждений и сходов, урн и лавочек, установку светодиодного освещения. Каждая платформа будет снабжена линией безопасности, а тактильная плитка возле сходов сделает удобнее передвижение лиц с инвалидностью.

Кроме того, во втором квартале 2022 года будет сдана в эксплуатацию платформа № 2 на остановочном пункте Шугарово. Также в этом году запланировано завершение работ на станциях Катуар, Кабаново и Кривандино.

"Реконструкция подразумевает демонтаж старой железобетонной платформы и монтаж новой, установку навесов, информационных стоек SOS, динамических табло, систем громкоговорящей связи, светодиодного освещения, пандусов для маломобильных групп населения. На время реконструкции посадка и высадка пассажиров на указанных станциях будет осуществляться с временных деревянных платформ с соблюдением всех норм безопасности", - отметили в ЦППК.

Там же добавили, что на 2022 год запланировано обновление 37 навесов на более чем 30 платформах станций и остановочных пунктов на территории Москвы и Подмосковья.