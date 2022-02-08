Около 20 скверов благоустроят в Подмосковье в 2022 году

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Порядка 20 скверов планируют благоустроить в Московской области до конца года, в рамках работ на территориях организуют дорожно-тропиночную сеть и установят камеры видеонаблюдения, сообщила пресс-служба Министерства благоустройства Подмосковья.

"Губернатор Андрей Юрьевич ставит перед нами задачу, чтобы у каждого жителя в пешей доступности от дома была рекреационная зона. С этого года мы запускаем новое направление в нашей работе - благоустройство небольших зеленых территорий, скверов в шаговой доступности. Скверы ежедневно используются жителями близлежащих домов и служат удобной рекреационной зоной. В 2022 году мы благоустроим 19 таких объектов", - приводятся в тексте слова министра благоустройства региона Михаила Хайкина.

В тексте отмечается, что планируется благоустроить сквер Зверева в Клину, сквер павших воинов в Кубинке, сквер "Патриот" в Котельниках, сквер у теннисных кортов в Сергиевом Посаде. В обновленных территориях появятся новые лавочки, удобная дорожно-тропиночная сеть, современное уличное освещение, также в целях безопасности установят камеры видеонаблюдения.

По данным министерства, всего в 2022 году в Московской области будут благоустроены около 50 общественных территорий.

В пресс-службе пояснили, что работы пройдут в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" и программы "Формирование комфортной городской среды".