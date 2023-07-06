В Подмосковье нейросеть выявляет незаконную торговлю с помощью 200 камер

Искусственный интеллект выявляет незаконную торговлю с точностью 92%, рассказала министр госуправления, IT и связи Московской области Надежда Куртяник

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Искусственный интеллект в Подмосковье умеет определять нелегальные торговые точки на улицах, используя данные с 200 камер системы "Безопасный регион". Об этом сообщили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

"В последние годы мы развиваем решения с использованием технологий искусственного интеллекта. Например, с его помощью в Подмосковье борются с несанкционированной торговлей. ИИ в онлайн-режиме анализирует видеопоток и находит признаки уличных торговых точек. После этого информация автоматически поступает в администрацию городского округа. Искусственный интеллект выявляет незаконную торговлю с точностью 92%", - сказала министр госуправления, IT и связи Московской области Надежда Куртяник.

Отмечается, что искусственный интеллект умеет определять процесс продажи товаров в общественных местах - возле железнодорожных станций и переходов, ТЦ и магазинов, на мостах, автостоянках и площадях, во дворах.

Когда ИИ находит признаки незаконной торговли, он сохраняет видеокадр. Затем для администрации муниципалитета автоматически формируется задание на осмотр территории. Ответственный исполнитель едет на место предполагаемой торговли и осматривает его, подтверждает или опровергает факт нарушения с помощью мобильного приложения "Проверки Подмосковья". Далее сведения поступают модератору, который контролирует результаты проверки, пояснили в пресс-службе.

"В 2023 году в Подмосковье открылся Центр искусственного интеллекта. Он работает над внедрением технологий ИИ в области здравоохранения, транспорта, строительства, экологии, ЖКХ и других", - добавили в пресс-службе.