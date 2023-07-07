Благоустройство центрального сквера в Жуковском завершится к осени

Проект подразумевает устройство асфальтированных проездов и удобных тротуаров, установку новых фонарей, обустройство мест отдыха со скамьями

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Благоустройство центрального сквера в подмосковном наукограде Жуковский завершится к осени текущего года. Такие планы властей региона подтвердил в пятницу министр благоустройства области Михаил Хайкин.

"К осени горожане получат комфортное пространство для прогулок и отдыха", - сказал он, отметив, что работы по благоустройству последней очереди сквера - от улицы Горького до улицы Пушкина выполнены уже на 55%. Ранее в Жуковском уже благоустроили первую очередь сквера от центральной площади Ленина до улицы Горького. "В прошлом году в ходе голосования за объекты благоустройства за обновление этой территории высказались более 4,2 тыс. жителей, весной мы приступили к работам и уже сделали почти половину из запланированного", - подчеркнул Хайкин. Работы ведутся в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

В свою очередь, глава города Юрий Прохоров напомнил ТАСС о непростой судьбе данного участка сквера, который ранее находился в аренде у частного лица, из-за чего ни жуковские ни подмосковные власти не могли благоустраивать этот участок, с каждым годом приходивший во все большее запустение. "И это при том, что сквер - визитная карточка нашего города, излюбленное место отдыха для всех жуковчан и гостей города", - отметил Прохоров.

В этой связи он подчеркнул, что равно как и на первом этапе благоустройства все работы в сквере ведутся в четкой координации с жителями. "Все пожелания граждан и мы, и проектировщик, и исполнители учитываем в обязательном порядке", - заметил Прохоров.

Общая площадь благоустраиваемой территории сквера составляет 3,7 га. Проект подразумевает устройство асфальтированных проездов и удобных тротуаров, установку новых фонарей, обустройство мест отдыха со скамьями.