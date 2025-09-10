В ликвидации были задействованы все профильные специалисты

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Подачу горячей и холодной воды возобновили в подмосковном поселке Голубое. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации городского округа Солнечногорск.

"Водоснабжение 25 многоквартирных домов возобновлено", - сказал собеседник агентства.

Ранее глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков в своем Telegram-канале заявил, что лично контролирует ход работ по восстановлению работы канализационно-насосной станции (КНС) в Голубом, в ходе которых был заменен насос. Также он отметил, что Мособлводоканалом был организован подвоз питьевой воды.

По словам Михалькова, в ликвидации аварии были задействованы все профильные специалисты. Глава Солнечногорска добавил, что жители могут обратиться на горячую линии округа: 8 (800) 201-67-47.