Однако в ночь на 17 сентября температура может опуститься до плюс 10 градусов, сообщили в Гидрометцентре

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Переменная облачность и температура до плюс 23 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 21-23 градуса тепла, в ночь на среду температура может опуститься до плюс десяти градусов, преимущественно без осадков.

Ветер прогнозируется северо-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 19 - 24 градуса. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки плюс семь градусов.