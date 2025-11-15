В Подмосковье скорая столкнулась с легковушкой и опрокинулась

Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства аварии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Водитель машины скорой помощи врезался в легковушку и наехал на дорожное ограждение, в результате чего автомобиль медиков опрокинулся на трассе М-7 в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"Сегодня на 16-м километре трассы М-7 "Волга" направление в Москву произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем бригады скорой помощи без пассажиров, допустил попутное столкновение с легковой автомашиной марки "Ниссан", после чего транспортное средство медиков совершило наезд на дорожное ограждение и опрокинулось", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, на данный момент участники ДТП за медицинской помощью не обращались. Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства аварии.