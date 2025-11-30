Воробьев вручил награды многодетным семьям Подмосковья

В регионе более 1,2 млн семей, из которых свыше 116 тыс. - многодетные

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил государственные и областные награды многодетным семьям Подмосковья, поблагодарив их матерей за вклад в будущее России. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"В честь Дня матери передал государственные и вручил областные награды многодетным семьям. От всей души благодарю каждую маму за труд, самоотдачу и вклад в будущее нашей страны. <…> В Подмосковье более 1,2 млн семей, из которых свыше 116 тыс. - многодетные. Мы со своей стороны стараемся во всем помогать: добавляем и индексируем выплаты, объединяем меры поддержки в одну комплексную услугу, упрощаем получение соцвыплат на жилье или строительство дома", - написал он.

Почетное звание "Мать-героиня" получила по указу президента России Владимира Путина Ольга Шведова из Наро-Фоминска, которая воспитывает 14 детей. Воробьев передал орден "Родительская слава" семье Миланы и Ивана Ульяновых из Мытищ, в которой растут 11 детей. Такой же орден получила семья Надейкиных, которые воспитывают девять детей.

Как добавил губернатор, девять семей получили медали ордена "Родительская слава". Одна из них - воспитывающие пятерых детей Марина и Сергей Забелич из Сергиева Посада, которые регулярно собирают гуманитарную помощь для Донбасса.

Медаль ордена "Родительская слава" также получила семья Сергея и Оксаны Константиновых из Домодедово, которые воспитывают четырех детей. Воробьев подчеркнул, что отец семьи - участник СВО.

"Екатерина и Алексей Гребенюк из Клина воспитывают девять детей. Их семье вручил орден "Родительская доблесть", - отметил губернатор.