На МЦД-3 увеличили интервалы движения из-за остановки поезда на станции Перово

В пути задерживаются пригородные поезда Казанского направления в сторону Москвы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Интервалы движения на МЦД-3 в Москве увеличены из-за остановки по техническим причинам поезда на станции Перово. Об этом сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД).

"В настоящее время в связи с незапланированной остановкой по технической причине поезда №7223 на станции Перово с увеличенным интервалом следуют поезда МЦД-3, также в пути задерживаются пригородные поезда Казанского направления в сторону Москвы", - говорится в сообщении.

Как сообщает корреспондент ТАСС, объявления о возможных задержках электричек в сторону Москвы звучат на платформах и станциях Казанского направления в Подмосковье.