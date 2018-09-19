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Мособлдума обсудит кандидатуру экс-сотрудника Минобороны на пост вице-премьера по экологии

Заседание состоится 20 сентября

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Московская областная дума на заседании в четверг планирует рассмотреть вопрос о назначении бывшего директора департамента имущественных отношений Министерства обороны РФ Дмитрия Куракина на должность заместителя председателя правительства - министра экологии и природопользования Московской области. Этот пост был создан в сентябре этого года к формированию нового правительства региона.

Согласно областному законодательству, глава региона предлагает кандидатуры на должности заместителей председателя правительства и вице-губернаторов, а Мособлдума должна их рассмотреть и одобрить. 17 сентября губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что внес список рекомендуемых им претендентов на руководящий состав правительства в парламент. В повестке Мособлдумы на 20 сентября внесен пункт о согласовании этого списка, среди известных ранее лиц в ней перечислен Куракин.

"О согласовании назначений <…>Куракина Дмитрия Александровича на должность заместителя председателя правительства Московской области - министра экологии и природопользования Московской области", - говорится в повестке регионального парламента на четверг. В правительстве области ТАСС подтвердили, что кандидатура Куракина рассматривается на этот пост.

Согласно биографии Куракина, опубликованной на сайте Министерства обороны РФ, он уже работал в правительстве Московской области с мая по ноябрь 2012 года в качестве вице-премьера, когда регион возглавлял Сергей Шойгу. В ноябре 2012 года он пришел в Минобороны РФ на должность директора департамента имущественных отношений и проработал на этой должности до 1 сентября 2017 года.

Сейчас и.о. министра экологии и природопользования Московской области является Александр Коган, он возглавляет ведомство с апреля 2015 года.

Теги
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