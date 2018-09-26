МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Подмосковье в ближайшие сутки

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Ухудшение погоды ожидается в ближайшие сутки в Московской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе подмосковного главка МЧС.
"Согласно прогноза погоды Федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", 27 сентября на территории Московской области ожидается дождь, усиление ветра с порывами до 15-20 м/с", - пояснили в МЧС.
В главке рекомендуют при сильных порывах ветра не прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, обходить шаткие конструкции и по возможности переждать непогоду дома.