Пострадавшие в ДТП с автобусом в Подмосковье получили травмы средней тяжести

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Люди, пострадавшие в аварии с рейсовым автобусом в городском округе Домодедово Московской области, получили травмы средней тяжести, тяжелых травм нет, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации муниципалитета.
"В автобусе было 12 человек, пострадали 8. Погибших и в тяжелом состоянии нет, повреждения средней тяжести. Трое направлены в Домодедовскую ЦГБ, остальные - в Подольск", - сообщили в пресс-службе городского округа.
По данным минздрава Московской области, после ДТП были доставлены в больницу два человека. "В результате ДТП в Домодедове пострадало два человека. Они были доставлены в Домодедовскую центральную городскую больницу с травмами легкой степени тяжести, после осмотра специалистами они были направлены на амбулаторное лечение. На месте работали две бригады медицины катастроф и одна скорой медпомощи", - сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным администрации муниципалитета, авария произошла на повороте на деревню Макарово на Домодедовском шоссе. Столкнулись три машины: BMW, фургон и пассажирский автобус маршрута №55, следовавший из Подольска.
"Причины аварии устанавливаются. Автобус задели по касательной. Предварительно, основное столкновение произошло между BMW и фургоном", - добавили в пресс-службе.
В пресс-службе министерства здравоохранения Московской области не смогли предоставить оперативный комментарий по аварии.
Ранее в пресс-служба ГУ МВД по Московской области сообщили, что днем в среду легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом "Газель", который занесло от удара, после чего тот врезался в рейсовый автобус. В результате ДТП пострадали восемь человек.