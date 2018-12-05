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В Подмосковье планируют отремонтировать более 50 спортивных объектов в 2019 году

Среди них - площадки и скейт-парки

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Власти Подмосковья планируют провести капитальный ремонт и обустройство более 50 спортивных объектов, в том числе футбольных полей, многофункциональных спортплощадок и скейт-парков, в следующем году, сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

"В 2019 году работа по обновлению спортивной инфраструктуры Московской области будет продолжена. Запланирован капитальный ремонт на 53 спортобъектах региона", - приводятся в сообщении слова министра физической культуры и спорта Подмосковья Романа Терюшкова.

По его словам, речь идет о замене покрытий и ремонте футбольных полей, 18 многофункциональных площадок, также власти региона намерены провести обустройство скейт-парков. В 20 подмосковных муниципалитетах разрабатываются проекты площадок для выполнения нормативов комплекса ГТО.

Как уточняется в сообщении, в 2018 году были отремонтированы 55 спортивных объектов в Московской области: 20 многофункциональных спортивных площадок, десять скейт-парков, 20 площадок для выполнения нормативов ГТО и пять мини-стадионов. Стоимость этих работ составила порядка 450 млн рублей.

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