В Подмосковье новогодний стол на четырех человек будет стоить 4,5 тыс. рублей

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Условный новогодний стол на четыре персоны для жителей Московской области в 2018 году будет стоить порядка 4,5 тыс. рублей. Об этом сообщил журналистам министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников.
"По новогоднему столу - 4,5 тыс. рублей мы посчитали, около 20 наименований продуктов. Начиная с мяса, хлеба, овощей и фруктов и заканчивая разного рода сладостями. Это стол на обычную семью из четырех человек", - сказал министр.
По его словам, стоимость овощного салата составит около 200 рублей, салата "Оливье" из традиционных ингредиентов - порядка 300 рублей.
По данным министерства потребительского рынка и услуг региона, в 2017 году условный новогодний стол с алкоголем должен был обойтись в Подмосковье примерно в 4,96 тыс. рублей. Порция "Оливье" на четыре персоны в области в среднем стоила 390 рублей, "Сельдь под шубой" - 150 рублей, "Мимоза" - 120 рублей и салат из свежих овощей - 200 рублей.