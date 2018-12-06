Почти 280 ярмарок пройдет в Подмосковье в новогодние праздники

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Порядка 280 ярмарок пройдет в Московской области в рамках новогодних каникул. Об этом журналистам сообщил министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников.

"В этом году в рамках Нового года у нас 278 мероприятий ярмарочных, из них 90 - тематических. Настоящих новогодних ярмарок - порядка 80 штук. Участвуют у нас в ярмарках представители более 40 регионов России", - сказал он.

Посаженников добавил, что посетители ярмарок смогут приобрести сувениры, сладости и продукты первой необходимости. На этих фестивальных площадках пройдут народные гуляния, подмосковные фермеры представят свои продукты.

Министр отметил, что уровень ярмарочных фестивалей в Московской области будет улучшаться. "Порядка 2 млн народу на различные ярмарочные мероприятия у нас сходит. <...> Мы будем стараться, <...> чтобы наши жители все праздничные дни проводили у нас", - сказал он.

По словам Посаженникова, посетители таких ярмарок в Подмосковье тратят около 300-400 рублей. Инвесторы, в свою очередь, вкладывают примерно 10-15 млн в создание одной торговой точки на центральных площадках в муниципалитетах.

Новогодняя иллюминация в парках Подмосковья зажглась 1 декабря. В 2018 году украшение общественных пространств региона приурочили к старту программы популяризации зимнего отдыха - "Зима в Подмосковье". По словам губернатора области Андрея Воробьева, программа позволит привлечь больше людей для посещения уникальных мест региона, к примеру Зарайского Кремля или Сычевского питомника Московского зоопарка в Волоколамском районе.