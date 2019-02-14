Завод упаковок для инъекционных препаратов появится в Лыткарино к 2021 году

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. "Интерфармгласс-М" планирует вложить 4 млрд рублей в строительство завода полного цикла по производству первичной фармацевтической упаковки для инъекционных препаратов в Лыткарино. Соответствующее соглашение подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор ООО "Интерфармгласс-М" Максим Мудров в рамках Российского инвестиционного форума.

"Реализация первого в России проекта по созданию производства полного цикла современной первичной фармацевтической упаковки. В рамках первой очереди планируется организация производства наиболее востребованной упаковки в виде шприцев для предварительного наполнения и картриджей. При этом, будет создан современный R&D [НИОКР] центр по разработке новых упаковочных материалов для фармацевтической промышленности, современная лаборатория для 100% онлайн-анализа производства и учебный центр для обучения представителей профессионального сообщества основным знаниям об упаковке и ее взаимодействию с лекарственными средствами", - говорится в материалах пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Реализация проекта пройдет в два этапа: первая очередь (запуск производства на импортном полуфабрикате) будет введена в эксплуатацию в первом квартале 2020 года, вторая (запуск полного цикла производства) - в первом квартале 2021 года. Объем инвестиций в каждую очередь проекта составит по два млрд рублей. Предприятие создаст 500 рабочих мест. Проект обладает 100% экспортным потенциалом в Казахстан, Белоруссию и другие страны СНГ.

"До нашего проекта на территории РФ заводов, которые производят боросиликатное стекло первого класса, еще не было. По сути это инновация и импортозамещение", - сказал Мудров журналистам после подписания.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.

В новость были внесены изменения (12:27 время мск) — добавлен комментарий инвестора в 4-м абзаце