Власти Подмосковья впервые запустят летнюю туристическую программу

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Правительство Московской области с наступлением календарной весны планирует впервые запустить летнюю туристическую программу, которая сменит проект "Зима в Подмосковье". В новую программу войдут культурные и спортивные мероприятия на территории муниципальных районов области, сообщили в четверг в пресс-службе вице-губернатора Московской области Натальи Виртуозовой.

"Мы можем констатировать, что "Зима в Подмосковье" превзошла все наши ожидания. Зима подходит к концу, и мы скоро объявим о нашей новой программе - летней... Мы предлагаем муниципальные маршруты, которые будут охватывать несколько форматов: спорт, культура, массовые развлечения, акции и ярмарки", - приводятся в сообщении слова Виртуозовой.

По словам вице-губернатора Подмосковья, в новогодние праздники в 2019 году туристический поток в регионе вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Региональный проект "Зима в Подмосковье" стартовал 29 ноября 2018 года. Его целью является развития туристического отдыха на территории области. Самым популярным туристическим направлением в 2018-2019 годах стали Сергиев Посад, Истра, Коломна и Серпухов.