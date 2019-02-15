В Подмосковье уволили и.о. директора детсада, где воспитательница забыла ребенка на улице

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Администрация городского округа Руза Московской области уволила и.о. руководителя муниципального садика № 5, в котором накануне воспитательница забыла ребенка на улице после прогулки. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в администрации муниципалитета.

По словам источника, инцидент произошел 13 февраля. Уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала ТАСС, что воспитательница, видимо, не пересчитала детей после дневной прогулки (около 11 часов дня) и случайно оставила девочку 2012 года рождения на улице. Когда девочка поняла, что осталась одна, она отправилась самостоятельно домой. Девочка не смогла открыть дверь подъезда и ждала на детской площадке у дома, ее обнаружили примерно в 13 часов.

"Было принято решение об увольнении исполняющего обязанности руководителя этого садика и вахтера, который должен был следить за территорией и пропустил этот момент. Мама ребенка сказала, что в этот садик не вернется, и администрация предложила ей пять садиков в качестве альтернативы", - сказал источник в администрации Рузы. Он не смог уточнить, были ли применены санкции в отношении воспитательницы.

По данным Мишоновой, девочка не простудилась.

"Была допущена халатность со стороны воспитателя детского сада, жизнь ребенка подверглась угрозе. Однако воспитатель сделала это непреднамеренно. В целом такие случаи, по нашим данным, крайне редки", - отметила омбудсмен.