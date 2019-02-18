Бесплатная онлайн-библиотека появилась в автобусах Московской области

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Бесплатная мобильная библиотека заработала в автобусах Подмосковья. Сейчас библиотека содержит 100 книг, доступ к ним доступен через QR-код, сообщает в понедельник пресс-служба "Мострансавто".

Пока библиотека появилась в 10 филиалах "Мострансавто" - Волоколамске, Дмитрове, Долгопрудном, Истре, Можайске, Орехово-Зуеве, Павловском Посаде, Подольске, Чехове и Шатуре. "До конца года мобильная библиотека появится во всех филиалах "Мострансавто", следующее обновление планируется к Дню Победы, книжное собрание пополнится произведениями о Великой Отечественной войне. Сегодня в нашей библиотеке каждый читатель найдет для себя что-то интересное. Онлайн-библиотека - это еще один шаг к созданию максимально комфортной среды для наших пассажиров", - приводит пресс-служба слова гендиректора "Мострансавто" Владислава Мурашова.

Чтобы попасть в электронное книжное хранилище, нужно просканировать QR-код на желтом стикере. Это можно сделать с помощью камеры смартфона или любого мобильного устройства, на которых установлено специальное приложение для распознавания QR-кодов. Сейчас библиотека содержит 100 книг, доступных для скачивания. Это классические произведения отечественных и зарубежных писателей, среди которых Александр Пушкин, Иван Тургенев, Антон Чехов, Уильям Шекспир, Александр Дюма, Жюль Верн и другие.