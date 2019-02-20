В Дзержинском назначили нового врио главы муниципалитета после задержания Грибинюченко

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Совет депутатов городского округа Дзержинский принял решение снять полномочия врио главы муниципалитета с Сергея Грибинюченко, который был задержан 19 февраля по подозрению в получении взятки, и переложить их на замглавы администрации Татьяну Тищенко. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Дзержинского округа.

"Совет депутатов городского округа решил: освободить Грибинюченко Сергея Михайловича - первого заместителя главы администрации муниципального образования <…> от временного исполнения полномочий главы муниципального образования <…> с 18 часов 19 февраля; возложить на период с 18 часов 19 февраля до дня вступления в установленном законодательством порядке в должность главы муниципального образования <…> временное исполнение полномочий главы муниципального образования <…> на заместителя главы администрации муниципального образования <…> Тищенко Татьяну Александровну", - говорится в сообщении.

Ранее старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила ТАСС, что Грибинюченко был задержан 18 февраля по подозрению в получении взятки в $20 тыс. По данным следствия, за взятку Грибинюченко обещал покровительство частной компании при исполнении муниципальных контрактов, заключенных с администрацией Пушкинского района Московской области.

Грибинюченко был врио главы Дзержинского с 25 января 2019 года, до этого он возглавлял Пушкинский муниципальный район Московской области и добровольно досрочно сложил с себя полномочия. И.о. Пушкинского района стал бывший глава Балашихинского городского округа Подмосковья Евгений Жирков, покинувший пост на фоне скандала с полигоном бытовых отходов "Кучино".