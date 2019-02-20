В Подмосковье избрали главу Пушкинского района

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Бывший глава городского округа Балашиха Московской области, покинувший свой пост на фоне скандала вокруг полигона бытовых отходов "Кучино", Евгений Жирков избран руководителем Пушкинского района. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления территориальной политики Подмосковья в среду.

"В Пушкинском районе Подмосковья состоялось заседание совета депутатов, на котором избрали главу муниципального района. Единогласным решением сроком на 5 лет руководителем муниципалитета избран Евгений Жирков", - говорится в сообщении.

Скандал из-за "Кучино"

Скандал по поводу полигона ТБО "Кучино" произошел летом 2017 года. Пятнадцатого июня во время "Прямой линии" жители близлежащих домов пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на неприятный запах со свалки и плохие условия жизни рядом с ним. Глава государства поручил закрыть объект. Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился остановить его работу с 23 июня, а 27 июня Жирков написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию.