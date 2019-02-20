В Подмосковье избрали главу Пушкинского района

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Бывший глава городского округа Балашиха Московской области, покинувший свой пост на фоне скандала вокруг полигона бытовых отходов "Кучино", Евгений Жирков избран руководителем Пушкинского района. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления территориальной политики Подмосковья в среду.
"В Пушкинском районе Подмосковья состоялось заседание совета депутатов, на котором избрали главу муниципального района. Единогласным решением сроком на 5 лет руководителем муниципалитета избран Евгений Жирков", - говорится в сообщении.
Скандал из-за "Кучино"
Скандал по поводу полигона ТБО "Кучино" произошел летом 2017 года. Пятнадцатого июня во время "Прямой линии" жители близлежащих домов пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на неприятный запах со свалки и плохие условия жизни рядом с ним. Глава государства поручил закрыть объект. Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился остановить его работу с 23 июня, а 27 июня Жирков написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию.
Полигон "Кучино" был создан в 1964 году на месте отработанного глиняного карьера. Сейчас общая площадь закрытой свалки превышает 50 га. Согласно официальным данным, в последние годы она принимала до 600 тыс. тонн отходов в год, однако прежний министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган признал, что на ней также размещался мусор по серым схемам.
Сейчас на "Кучино" идут мероприятия по рекультивации объекта, которые предполагается завершить летом 2019 года. После этого свалка будет представлять собой высокий холм, покрытый дерном, с работающей на ней станцией сбора и утилизации свалочного газа. По словам экспертов, этот газ может вырабатываться на полигонах бытового мусора в течение 50 лет, поэтому установка продолжит функционировать несколько лет.