Суд в закрытом режиме рассмотрит материалы на арест Грибинюченко

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит ходатайство следователя об аресте временно исполняющего обязанности главы города Дзержинский, бывшего главы Пушкинского района Подмосковья Сергея Грибинюченко, подозреваемого в получении взятки в $20 тыс., передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Перед началом судебного заседания защитник попросил закрыть заседание в связи с оглашением личной информации о подозреваемом. "Прошу провести заседание в закрытом режиме в связи с тем, что мы намерены огласить сведения о нашем клиенте, которые не могут быть озвучены в открытом заседании", - сказал защитник.

Судья удовлетворила данное ходатайство и закрыла заседание от слушателей и СМИ.

По данным следствия, 18 февраля Грибинюченко на автомобильной парковке одного из торговых центров в Московской области получил взятку в $20 тыс., пообещав общее покровительство частной компании при исполнении муниципальных контрактов, заключенных с администрацией Пушкинского района Подмосковья. В отношении Грибинюченко было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").

Грибинюченко - с 25 января назначен врио главы Дзержинского, до этого он был главой Пушкинского муниципального района Московской области.