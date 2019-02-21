Дорожный комплекс Подмосковья переведен на усиленный режим работы из-за снегопада

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Московской области перевели дорожный комплекс на усиленный режим работы в связи с непогодой. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

"Дорожные службы региона работают в усиленном режиме. Более 700 единиц спецтехники выведено на региональные дороги Подмосковья в связи с ухудшением погодных условий. В настоящий момент ведется обработка проезжей части и очистка дорог от снега. Перед началом снегопада была проведена превентивная обработка дорог противогололедными материалами", - процитировала пресс-служба министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.

Он добавил, что мониторинг ситуации на дорогах осуществляется в круглосуточном режиме и в тесном взаимодействии со службами МЧС и ГИБДД.

Министерство призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и не парковать автомобили на проезжей части.