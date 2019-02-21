{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дорожный комплекс Подмосковья переведен на усиленный режим работы из-за снегопада

Отмечается, что на региональные дороги вывели более 700 единиц спецтехники

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Московской области перевели дорожный комплекс на усиленный режим работы в связи с непогодой. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

"Дорожные службы региона работают в усиленном режиме. Более 700 единиц спецтехники выведено на региональные дороги Подмосковья в связи с ухудшением погодных условий. В настоящий момент ведется обработка проезжей части и очистка дорог от снега. Перед началом снегопада была проведена превентивная обработка дорог противогололедными материалами", - процитировала пресс-служба министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.

Он добавил, что мониторинг ситуации на дорогах осуществляется в круглосуточном режиме и в тесном взаимодействии со службами МЧС и ГИБДД.

Министерство призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и не парковать автомобили на проезжей части.

Теги
Россия
Полиция Подмосковья раскрыла более 46 тыс. преступлений в 2018 году
Отмечается, что в регионе увеличилось число экономических преступлений
Читать полностью