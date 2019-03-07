В Подмосковье к концу 2018 года установили 1280 видеокамер для фиксации нарушений ПДД

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Общее количество камер видеонаблюдения, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения, к концу 2018 года составило 1280, что в четыре раза больше, чем в 2017 году. На дорогах, где они размещены, удалось на 32% снизить аварийность и на 34% - число погибших в автоавариях. Об этом в четверг заявил начальник УГИБДД МВД РФ по Московской области Виктор Кузнецов в ходе выступления в Мособлдуме.

"В прошлом году общее количество видеокамер, которые фиксируют нарушения, составило 1280 штук, это в четыре раза больше, чем в 2017 году. Это позволило снизить аварийность на дорогах, где размещены эти устройства, на 32%, а количество погибших в автоавариях - на 34%", - сказал главный инспектор безопасности дорожного движения по Подмосковью.

По его словам, на дорогах Московской области идет подготовка к установке комплекса видеокамер "Форсаж", который будет фиксировать нарушения правил, связанных с непредоставлением преимущества движения пешеходам. Кроме того, различные видеокамеры, которые снимают нарушения ПДД, устанавливаются на железнодорожных переездах и муниципальных дорогах.

Помимо этого, идет оснащение сотрудников ДПС персональными видеорегистраторами для повышения эффективности их работы и снижения коррупции, заключил Кузнецов.