Жители Подмосковья потратили более 480 млн рублей на цветы к 8 марта

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Расходы жителей Подмосковья на цветы к Международному женскому дню в текущем году увеличились по сравнению с 2018-ым на 50 млн рублей и составили более 480 млн рублей. Самыми популярными цветами стали тюльпаны, сообщила в понедельник пресс-служба регионального министерства потребительского рынка и услуг.

"В этом году жители области потратили не менее 480 млн рублей на цветочную продукцию - это на 50 млн рублей больше, чем в прошлом году. В прошлом году эта цифра составила порядка 430 млн рублей. Самыми популярными, как и ожидалось, стали традиционные виды цветов - тюльпаны, розы, ирисы и мимозы", - приводятся в сообщении слова министра потребительского рынка и услуг Московской области Владимира Посаженникова.

По данным ведомства, больше всего проданных к празднику цветов было выращено на территории Московской области, Абхазии, Белоруссии, Голландии, Эквадора. Около 60% спроса пришлось на тюльпаны - реализовано порядка 13,5 млн этих цветов.

Отмечается, что в преддверии праздника на территории области работало не менее 374 цветочных киосков и павильонов и более 1 тыс. салонов цветов и цветочных магазинов. Кроме того, букет можно было приобрести в магазинах розничных торговых сетей, на 82 розничных рынках региона и 84 ярмарках.