Власти Подмосковья планируют проверить около 1 тыс. автомоек и автосервисов в 2019 году

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 14 марта. /ТАСС/. Министерство потребительского рынка и услуг Московской области планирует проверить порядка 1 тыс. объектов дорожного сервиса на соответствие требованиям законодательства в 2019 году. Об этом в четверг сообщил журналистам министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников.

"Действительно, темой проверки объектов дорожного строительства, что в первую очередь касается автосервисов и автомоек, фактически никто ранее не занимался. На этот год у нас [планируется проведение] порядка 12 межведомственных комиссий. Это достаточно тяжелая работа. Где-то 1 тыс. объектов мы выберем [для проверки]", - сказал он.

Посаженников добавил, что работы по систематизации и приведению в соответствие с законодательством объектов дорожного и придорожного сервиса начались в 2018 году. Тогда было выявлено свыше 2 тыс. автосервисов и автомоек, из них проверили более 400. "Всего 5% из 411 проверенных объектов соответствуют полностью набору документов, который должен быть на каждой автомойке или автосервисе. Полностью не соответствуют законодательству 53%, а частично (то есть имеют отдельные нарушения) 42%", - уточнил он.

Согласно сопроводительным материалам, представленным в презентации, основными нарушениями были незаконная предпринимательская деятельность, неуплата налогов в бюджет, низкое качество предоставляемых услуг, а также нарушение земельного, экологического законодательства и требованиям пожарной безопасности.

Министр отметил, что ведомство ставит перед собой задачу ликвидировать незаконную предпринимательскую деятельность в этой сфере и привести в соответствие с требованиями законодательства 80% объектов к 2021 году.