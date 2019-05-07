Около 100 площадок для запуска салюта подготовили в Подмосковье ко Дню Победы

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Почти 100 специальных площадок для запуска фейерверков и салютов организовали в Московской области к празднованию Дня Победы. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе вице-губернатора региона Дмитрия Пестова.

"Ко дню празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, на территории Подмосковья подготовлено 94 специальные площадки, на которых будет производиться запуск фейерверков и салютов", - приводятся в сообщении слова Пестова.

Практически во всех муниципалитетах региона будет организован праздничный салют. Адресный список площадок, на которых будет разрешен запуск пиротехнических изделий, будет размещен на сайте ГУ МЧС по Московской области.

Осуществлять запуск пиротехники и салютов за пределами специально оборудованных для этого площадок будет запрещено.

"По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, на всех официальных площадках в период празднования Дня Победы будет организовано дежурство сотрудников пожарно-спасательных подразделений Подмосковья и правоохранительных органов", - добавил Пестов.