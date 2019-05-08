Количество ДТП в Подмосковье на первомайских выходных сократилось почти вдвое

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Аварийность на дорогах Московской области в период с 1 по 6 мая сократилась практически в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"В период с 1 по 6 мая было зафиксировано 54 дорожно-транспортных происшествия, в которых 12 человек погибли и 64 получили различные травмы. В 2018 году за аналогичный период зафиксировано 114 ДТП - на 57% больше", - приводят в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Алексея Гержика.

По его словам, из 12 погибших - 6 человек получили травмы несовместимые с жизнью из-за наезда на препятствия, восемь водителей, по предварительной информации, находились в состоянии алкогольного опьянения.

На первомайских выходных сотрудники управления ГИБДД по Московской области провели масштабные рейды "Трезвый водитель". С 30 апреля по 5 мая за вождение в нетрезвом виде было составлено 335 протоколов.

"В период празднования Дня Победы Госавтоинспекция Подмосковья усилит контроль безопасности и продолжит целевые оперативно-профилактические рейды на областных дорогах, направленные на предупреждение случаев управления транспортом водителями в нетрезвом состоянии и нарушения правил перевозки детей", - отметили в пресс-службе министерства.